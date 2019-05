Fransman draait iedereen een loer in Giro

De 25-jarige wielrenner uit Frankrijk bleek in de 181 kilometerlange rit van Commezzadura naar Anterselva slimmer en sneller dan zijn medelvuchters en kwam uiteindelijk in zijn eentje over de streep.

De zege van Peters was opvallend. De renner van AG2R La Mondiale had namelijk nog nooit eerder een profzege geboekt, maar sloeg woensdag dus wel toe. Peters ontsnapte kort voor de slotklim uit een kopgroep van achttien renners.