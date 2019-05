Ajax-Feyenoord O19 wordt uitgespeeld

De Amsterdammers moeten de KNVB laten weten of zij akkoord gaan met de boete van 2500 euro vast en 7500 euro voorwaardelijk. De voorwaardelijke straf wordt onvoorwaardelijk (en dus ook opgelegd) als Ajax niet kan of wil aangeven wie de relschoppers waren. Of als de club geen passende maatregelen tegen de hooligans neemt. De boodschap is duidelijk: de aanklager verlangt dat Ajax de raddraaiers benoemt en aanpakt.

Met het schikkingsvoorstel, dat laag lijkt, maar voor amateurbegrippen fiks is, onderstreept de aanklager dat de wedstrijdorganisatie ver onder de maat was. Hoewel Ajax zelf bepaalde wie er bij het risicoduel aanwezig mocht zijn, kwamen er leden van de Amsterdamse harde kern op de hoofdtribune met Feyenoord-reserves en familieleden van de staf en spelers van Feyenoord.

Quinten Timber van Ajax onder 19 in actie. Ⓒ BSR Agency

Na een gemiste Feyenoord-kans en een ’oeh’-reactie brak een aantal heethoofden door de rij stewards en werd de confrontatie gezocht met de familieleden van de Feyenoorders. De trainers John Heitinga (Ajax) en Dirk Kuyt (Feyenoord) wisten te voorkomen dat er klappen vielen, maar de schrik was enorm. Later werd door een stel Ajax-hooligans ook nog geprobeerd een Feyenoord-bus te bestormen.

Als Ajax het uit te spelen duel alsnog weet te winnen, is het elftal van Heitinga kampioen van Nederland. Bij een gelijkspel of Feyenoord-zege nemen de spelers van Kuyt de schaal in ontvangst.