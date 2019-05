Bertens moet strijd staken in Parijs

De 27-jarige Nederlandse voelde zich al na een paar games niet lekker. Ze vroeg een medische time-out aan, maar begon zich steeds slechter te voelen. „Ik ben aan het trillen”, meldde ze op de baan. Even later zat er niks anders op dan haar tegenstandster de hand te schudden.

Bertend gold na een fantastisch gravelseizoen als één van de topfavorieten in Parijs. op het gravel van Stuttgart en Rome stond de nummer vier van de wereld in de halve finales. In Madrid boekte Bertens door een prachtige zege op Simona Halep de grootste zege uit haar loopbaan.

Op Roland Garros was het doel niets meer en niets minder dan de eindzege. In 2016 bereikte Bertens al eens de halve eindstrijd in Parijs. Destijds verloor de geboren Waterings van Serena Williams.