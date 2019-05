Drama Bertens op Roland Garros

De 27-jarige Nederlandse voelde zich al na een paar games niet lekker. Bertens vroeg een medische time-out aan, en ondertussen begon ze zich steeds slechter te voelen. „Ik ben aan het trillen”, meldde ze met tranen in de ogen. Even later zat er niks anders op dan haar tegenstandster en de umpire de hand te schudden.

Bekijk hieronder het moment van de opgave:

Tegenover RTL Boulevard vertelde Fatima Moreira de Melo dat Bertens sinds woensdagochtend geveld is door buikgriep. De voormalig hockeyster is de vriend van Raemon Sluiter. De Rotterdammer is al sinds jaren de vaste coach van Bertens.

Bertens gold na een fantastisch gravelseizoen als één van de topfavorieten in Parijs. op het gravel van Stuttgart en Rome stond de nummer vier van de wereld in de halve finales. In Madrid boekte Bertens door een prachtige zege op Simona Halep de grootste zege uit haar loopbaan.

Bertens blaast de aftocht op Roland Garros. Ⓒ EPA

Op Roland Garros was het doel niets meer en niets minder dan de eindzege. In 2016 bereikte Bertens al eens de halve eindstrijd in Parijs. Destijds verloor de geboren Waterings van Serena Williams.