UEFA wil aanscherping protocol hersenletsel

Volgens Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA, is de gezondheid van de spelers het belangrijkst. "Ik heb de indruk dat de huidige regels niet meer toereikend zijn. Artsen zouden meer tijd moeten krijgen de juiste diagnose te stellen, zonder dat het betreffende team gedupeerd wordt."

Ceferin overweegt in dat opzicht tijdelijke vervanging toe te staan, om te voorkomen dat een voetballer in de haast weer het veld in gaat zonder dat dit verantwoord is. Nu moet de teamarts bij hoofdletsel uitdrukkelijk aan de scheidsrechter aangeven dat het 'slachtoffer' het spel mag hervatten.

Onder meer volgens vakbond FIFPRo gaat deze maatregel niet ver genoeg. Deze organisatie pleit voor een onafhankelijke arts bij wedstrijden.