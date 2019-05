Richard Carapaz Ⓒ BSR Agency

De roze trui van de 102e Giro d’Italia lijkt vergeven. Richard Carapaz moet achteruit gaan fietsen of verschrikkelijk veel pech krijgen in de laatste vier etappes, maar anders heeft Ecuador er voortaan op 2 juni een nationale feestdag bij. Dat mogen Vincenzo Nibali en Primoz Roglic zich dan best aantrekken.