Live Extra - Europa League sluit af met Londense derby

Europa League sluit af met Londense derby tussen Chelsea en Arsenal. Ⓒ REUTERS

BAKOE - De Europa League krijgt woensdag zijn ontknoping in de vorm van een Londense derby. In de finale in het ’verre’ Bakoe speelt Chelsea tegen Arsenal. Arsenal krijgt daardoor bovendien een herkansing om zich te kwalificeren voor de Champions League, iets wat de club in de reguliere competitie niet lukte.