Bouwman: ’Het was geen beste dag’

Tijdens de rit over onder andere de Mortirolo viel het plannetje in duigen. Bouwman zou toen moeten proberen de top van de gevreesde col te passeren voordat zijn kopman er zou zijn, maar dat mislukte. „Primoz haalde me op twee kilometer onder de top al in, dus ik kon helaas niet meer van waarde zijn op het stuk daarna door de vallei naar de finish.

„Vandaag was het opnieuw zo’n soort opzet. Ik moet zeggen: ik zat dan wel vooraan, maar het was geen beste dag. Op de voorlaatste klim moest ik al lossen. Daarna lukte het nog terug te komen. Eenmaal in de finale werd het knokken, en wist ik ook dat ik in ieder geval niet zou meedoen om de zege”, aldus Bouwman, die beweert dat de hoop op de roze trui nog niet helemaal is verdwenen binnen de ploeg. „We moeten hopen dat Primoz vrijdag of zaterdag een heel goede dag beleeft. Dan kan er wellicht nog met minuten worden gesmeten. In dat geval kan er veel gebeuren.”