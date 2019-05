Sluiter: ’Dan is het voor Kiki een hard, maar simpel optelsommetje’

Sluiter zei dat hij erop hoopte dat de partij mogelijk werd verplaatst naar donderdag, dat Bertens zich gedurende de partij beter zou gaan voelen of dat Viktoria Kuzmova niet haar gebruikelijke niveau zou halen.

„Ik probeerde scenario’s te bedenken om de dag door te komen. Maar de partij van Roger Federer verliep zo snel”, zei Sluiter, terwijl het licht begon te druppelen. Bertens moest rond 18.45 uur de baan op. Te vroeg, zo bleek. „Er zat geen bal zuiver op en Kuzmova zat er meteen goed op. Dan is het voor Kiki een hard, maar simpel optelsommetje.”

Sluiter wist ’s ochtends vroeg al dat het niet goed zat. „We zouden om 09.00 uur ontbijten en om 08.45 uur kreeg ik een appje van haar vriend dat het niet goed ging met Kiki. Hij zei dat ze meer op de wc had gezeten dan in bed had gelegen”, aldus Sluiter.

„Na lang twijfelen besloten we toch op te gaan warmen. Maar het eerste dat ze deed bij het inspelen was de deksel van de vuilnisbak halen, omdat ze bang was dat ze zou overgeven. Het kan niet door het eten komen, want ze heeft gisteren de droogst mogelijke pasta gegeten, met een beetje tomatensaus.”

Bijna anderhalf jaar geleden gaf Bertens voor het laatst op, tijdens het WTA-toernooi van Sint-Petersburg, toen met griep. „Ze is een vechtster pur sang”, lichtte Sluiter het besluit toch te spelen toe. „Dat andere meisje kon zenuwachtig zijn of slecht spelen. Of misschien ging het na een half uurtje regenen.”

Volgens Sluiter wilden ze na afloop geen spijt hebben van het besluit. „Anders zit je thuis en denk je: wat als? Bij een ander toernooi zijn de belangen minder en was ze waarschijnlijk niet de baan op gegaan. Maar daar heb je vaak de dag erop geen rustdag.”