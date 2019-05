Snikkende Bertens na opgave: ’Ik wil het graag kort houden’

Kiki Bertens heeft in de tweede ronde van Roland Garros moeten opgegeven. Ⓒ EPA

PARIJS - Het was dapper dat ze naar de pers kwam om tekst en uitleg te geven, al kon ze haar tranen niet bedwingen. Kiki Bertens was bovendien nog duizelig en misselijk toen ze een ruim een half uur na haar opgave in de tweede ronde de pers te woord stond. „Ik kan elk moment weer moeten kotsen. Ik wil het graag heel kort houden als dat okay is?”