Hazard: ’Ik denk het vaarwel is’

„We nemen de komende dagen een beslissing over mijn toekomst. Het enige waar ik aan wilde denken was het winnen van deze finale”, aldus Hazard kort na het eindsignaal tegenover BT Sport.

„Ik heb mijn besluit al genomen en nu wacht ik ik tot beide clubs eruit komen. Ik denk dat het een vaarwel is, maar in het voetbal weet je het nooit. Het was mijn droom om in de Premier League te spelen en ik heb dat gedaan bij een van de grootste clubs. Dus misschien is nu het tijd voor een nieuwe uitdaging”, besluit Hazard.

De Belg wordt al enige tijd in verband gebracht met Real Madrid.