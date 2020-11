’Manchester United wil Ronaldo verleiden tot terugkeer’

Volgens het Engelse Talksport overweegt de Portugees een terugkeer bij zijn oude liefde, nu er berichten uit Italië zijn doorgesijpeld dat Juventus van CR7 af wil. Ronaldo zou bij Juventus te zwaar op de begroting drukken.

Talksport meldt dat Fox America bronnen in zowel Manchester als Portugal heeft die weten dat United Ronaldo probeert te verleiden tot een terugkeer op Old Trafford. De Portugees, die van 2003 tot 2009 in Engeland speelde, zou het overwegen.

„Als Ronaldo om de transfer vraagt, gaat Juventus onderhandelen”, weet het medium. Ronaldo heeft na dit seizoen nog een contract voor een jaar in Turijn.