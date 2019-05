Invasie van 20.000 Engeland-fans in Portugal

In Guimaraes, waar het stadion plaats biedt aan 30.000 toeschouwers, worden bijna 20.000 Engelsen verwacht. De Engelse voetbalbond en de politie houden hun hart vast en hebben zelfs een videoclip gemaakt die de titel draagt: ‘Don’t Be That Idiot’ (wees nou niet die idioot).

Wedstrijden van Engeland gaan de laatste jaren weer vaak gepaard met supportersrellen. De fans zien de interlands in Europa vooral als een excuus om op reis te gaan en buitensporig te drinken. Nu er geen EK of WK op het programma staat, is de Nations League in juni voor de fans de ideale korte vakantie in de zon. De Engelsen reizen om die reden massaal af.

,,Er zijn duizenden goeie fans, maar er is ook een groeiend probleem van fans die zich in het buitenland misdragen’’, zegt FA-directeur Martin Glenn. In Sevilla ging het helemaal mis met Engelse supporters na een overwinning van Engeland op Spanje. Na de interland tussen Nederland en Engeland in Amsterdam heeft de Engelse bond ook gezorgd dat een ruim aantal fans niet meer naar het buitenland kan afreizen omdat ze zich hier misdroegen.

Tony Conniford, hoofd veligheid bij de Engelse FA, realiseert zich goed waar het gevaar schuilt in Portugal. De fans gaan met duizenden vanaf de vroege ochtend alcohol inslaan. De wedstrijd tegen Nederland is op donderdag 6 juni pas om kwart voor acht in de avond.

Conniford: ,,Heel veel wordt veroorzaakt door alcoholgebruik. Supporters denken dat alles maar kan omdat ze bij een groot voetbalevenement zijn. Dat vinden wij niet te accepteren. De mensen moeten eens naar zichzelf kijken. Als je normale gezinnen in de buurt zou hebben van zo’n voetbalwedstrijd, hebben die het dan naar hun zin met zoveel alcoholgebruik door supporters en hun asociale gedrag? Het antwoord is simpel: nee.’’

De KNVB heeft nog geen waarschuwingen doen uitgaan aan de Nederlandse fans die afreizen. Dat zullen er lang niet zoveel zijn als bij het Engelse elftal. Conniford: ,,Wij weten de aantallen al van onze fans door de tickets die zijn verkocht. We weten dat Nederland niet zoveel kaarten heeft verkocht.’’

Engeland gaat speciale politie-escortes en eenheden mee naar Portugal sturen om de lokale autoriteiten en politie bij te staan. De winnaar van het duel tussen Nederland en Engeland speelt drie dagen later in Porto de finale. De verliezer blijft in Guimaraes voor het duel om de derde plaats.