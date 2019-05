Ophef over tweet Van Praag

Michael van Praag Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Michael van Praag heeft met één tweet over de Europa League-finale tussen Chelsea en Arsenal veel kritiek over zich heen gekregen. De KNVB-voorzitter twitterde een foto vanuit het stadion in Baku - waar de finale werd gehouden - en noemde dit ,,indrukwekkend”. Dat het stadion meer leeg dan vol zat was alleen hem blijkbaar niet opgevallen.