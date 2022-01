Michael Smith gooit titelverdediger Gerwyn Price naar huis op WK darts

Smith gaat het zondag in zijn halve eindstrijd opnemen tegen James Wade, die zaterdagmiddag geen problemen had met Mervyn King: 4-0. Wright treft in een Schots onderonsje Gary Anderson, die Luke Humphries naar huis gooide: 5-2.

Regerend wereldkampioen Price en Smith gaven elkaar in de spannende wedstrijd geen duimbreed toe. De eerste zeven sets gingen allemaal met de darts mee. Hoogtepunt van het treffen tussen de twee kanonnen was de negendarter van Price in de tweede leg van de vierde set. Via een prachtige triple 20-triple 19-dubbel 12-finish was Price na William Borland en Darius Labanauskas al de derde speler die dit WK de negen perfecte pijlen noteerde. Dat kwam in de historie van het PDC WK niet eerder voor.

In de achtste set kreeg Price op 2-2 twee matchdarts om zich naar de halve finale te gooien, maar de titelhouder faalde zowel op dubbel 20 als dubbel 10. Smith pakte de toegeworpen reddingsboei dankbaar aan en trok via dubbel 8 de stand in sets weer gelijk: 4-4. In de beslissende negende set miste Smith eerst een matchdart op dubbel 12, vervolgens nog eentje op dubbel 6, maar de derde pijl om de wedstrijd uit te gooien pakte Bully Boy wel.

Rydz dwingt Wright tot uiterste

Rydz ging tegen Wright fenomenaal van start en pakte de eerste set door honderd procent op zijn dubbels te scoren: 3-0. In de tweede set, die Wright mocht beginnen, trok Rydz zijn hoge niveau door en pakte hij de set van Snakebite af.

In de derde set bleek Wright zich niet zomaar neer te leggen bij de heerschappij van de man uit Newcastle, en brak hij Rydz door zijn set af te pakken en de achterstand te verkleinen naar 2-1. Rydz was echter op zijn beurt dan ook weer niet uit het veld geslagen, en plaatste de break in de vierde set weer terug: 3-1.

Rydz slaagde er niet in zijn break te verzilveren en gaf de vijfde set af aan Wright. Snakebite verzilverde die break op zijn beurt wél, en trok de stand in zijn eigen, zesde set weer helemaal gelijk: 3-3. In de belangrijke zevende set kregen beide spelers een handvol pijlen om op 4-3 te komen, maar waar Wright bleef missen, deed Rydz dat uiteindelijk niet.

Wright wist dat hij de resterende twee sets moest winnen om in de halve finale te komen, en de Schot hield zijn zenuwen in set 8 goed onder controle. Met drie gewonnen legs op rij kwam hij op 4-4 en brak hij Rydz direct in de allesbeslissende negende set. Via een knappe bullseye-finish pakte Wright ook de tweede leg en daardoor stond Rydz ineens met zijn rug tegen de muur. Maar ook The Riot kon omgaan met de enorme spanning en kwam weer op gelijke hoogte (2-2) in de negende set, waardoor een verlenging noodzakelijk was. Daarin viel het muntje de kant op van Wright. Hij brak Rydz direct voor 3-2 en kreeg in de daaropvolgende leg drie matchdarts. De eerste, op dubbel 20, was genoeg.

Beide spelers sloten de enerverende partij met fraaie cijfers af. Wright eindigde op een gemiddelde van bijna 100 punten per drie pijlen (99,75), gooide zeventien keer de hoogste score van 180 en belandde op een finishpercentage van 33,3 procent. Rydz, de nummer 36 van de wereld, had een hoger finishpercentage (41,9 procent), maar een iets lager gemiddelde (97,8) en gooide ’slechts’ elf keer de hoogste score.