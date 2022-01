Peter Wright na zenuwslopende partij als derde naar halve finales WK darts

Wright werd daarmee na James Wade en Gary Anderson de derde halvefinalist op het WK in Londen. Wade was zaterdag in de middagsessie te goed voor Mervyn King, terwijl Anderson Luke Humphries klopte.

Rydz ging fenomenaal van start en pakte de eerste set door honderd procent op zijn dubbels te scoren: 3-0. In de tweede set, die Wright mocht beginnen, trok Rydz zijn hoge niveau door en pakte hij de set van Snakebite af.

In de derde set bleek Wright zich niet zomaar neer te leggen bij de heerschappij van de man uit Newcastle, en brak hij Rydz door zijn set af te pakken en de achterstand te verkleinen naar 2-1. Rydz was echter op zijn beurt dan ook weer niet uit het veld geslagen, en plaatste de break in de vierde set weer terug: 3-1.

Callan Rydz Ⓒ ANP/HH

Rydz slaagde er niet in zijn break te verzilveren en gaf de vijfde set af aan Wright. Snakebite verzilverde die break op zijn beurt wél, en trok de stand in zijn eigen, zesde set weer helemaal gelijk: 3-3. In de belangrijke zevende set kregen beide spelers een handvol pijlen om op 4-3 te komen, maar waar Wright bleef missen, deed Rydz dat uiteindelijk niet.

Wright wist dat hij de resterende twee sets moest winnen om in de halve finale te komen, en de Schot hield zijn zenuwen in set 8 goed onder controle. Met drie gewonnen legs op rij kwam hij op 4-4 en brak hij Rydz direct in de allesbeslissende negende set. Via een knappe bullseye-finish pakte Wright ook de tweede leg en daardoor stond Rydz ineens met zijn rug tegen de muur. Maar ook The Riot kon omgaan met de enorme spanning en kwam weer op gelijke hoogte (2-2) in de negende set, waardoor een verlenging noodzakelijk was.

Daarin viel het muntje de kant op van Wright. Hij brak Rydz direct voor 3-2 en kreeg in de daaropvolgende leg drie matchdarts. De eerste, op dubbel 20, was genoeg.