Record aan inkomsten vijf grootste competities

Over het seizoen 2017/2018 boekten Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk een record aan inkomsten. Dat had onder meer te maken met een nieuw afgesloten televisiecontract in Duitsland, blijkt uit cijfers van de sportaccountants van Deloitte.

De omzet van de vijf competities kwam uit op 15,6 miljard euro, een stijging van 6 procent in vergelijking met een jaar eerder. De Engelse competitie, de Premier League, blijft de rijkste van de vijf.

„De financiële positie van het Europese clubvoetbal was nog nooit zo sterk”, zegt Dan Jones, hoofd van de Sports Business Group bij Deloitte.

De cijfers over het afgelopen seizoen zijn nog niet bekend.