Bertens blijft positief: ’Het was een geweldig gravelseizoen’

Kiki Bertens Ⓒ Hollandse Hoogte

PARIJS - Kiki Bertens moest woensdagmiddag al na vijf games opgeven in de tweede ronde van Roland Garros. Buikloop zorgde ervoor dat de als vierde geplaatste Nederlandse tennisster in tranen de handdoek in de ring moest gooien. Inmiddels is de 27-jarige Wateringse al wat positiever gestemd.