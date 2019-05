’Trein Barcelona komt voor Koeman maar één keer’

En daarmee doelt De Boer, die in het Nederlands elftal met Koeman samenspeelde, op de trein naar Barcelona. „Die komt misschien maar één keer langs. En geloof me, die gaat hij pakken. Daar sprínt hij achteraan”, aldus De Boer bij Fox Sports.

Hij vervolgt: „Het is een van zijn grootste dromen. En kan je nee tegen die club zeggen?”

Dat De Boer begint over ’een trein’, is niet zomaar. Koeman verliet PSV als trainer eind oktober 2007 voor Valencia. Het was - zo waren zijn eigen bewoordingen destijds - een trein die maar één keer voorbij zou komen. Maar in april 2008 was het avontuur voor ’Sneeuwvlokje’ in de sinaasappelstad alweer voorbij, na de twaalfde nederlaag van het seizoen.