Van Praag reageert op hevige kritiek

Hij vervolgt tegenover De Telegraaf. „19.41 uur. Dat is in Baku 21.41 uur. Oftewel, zowat anderhalf uur voor de wedstrijd begon. Natuurlijk is het stadion dan nog leeg.”

En met ’indrukwekkend’, doelde Van Praag naar eigen zeggen vooral op de grootsheid van het lege stadion. „Inderdaad indrukwekkend. En dat zeg ik dan omdat ik voorzitter van de stadion- en veiligheidscommissie van de UEFA ben. Ik kan stadions waarderen. Vooral als ze leeg zijn.”

Ophef over tweet Van Praag

De KNVB-voorzitter gaat verder: „En dan even over Baku. In Azerbeidzjan leven ook mensen. En die houden ook van voetbal. Dit land is UEFA-lid en heeft net zo veel rechten als Nederland. Het organiseren van finales is geen exclusiviteit voor West-Europa of Engeland, Spanje en Duitsland als je wilt.”