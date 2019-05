Landa: ’Ik kan de Giro nog winnen’

Hij vervolgt: „De laatste twee bergetappes zullen vreselijk worden. Ik heb geleden in het eerste deel van de Giro, maar nu is alles anders. Richard en ik moeten bij elkaar blijven en geconcentreerd zijn. Ik wil op het podium eindigen en ik kan ook winnen. Ik heb de hoop nooit verloren, waarom zou ik er niet in geloven?”

Het is niet voor het eerst dat Landa ’gevangen’ zit tussen enkele ploegmaten. Chris Froome (en in mindere mate Fabio Aru, red) was bij - destijds Team Sky - de reden dat de Spanjaard naar Movistar vertrok om kopman te worden. Dat Nairo Quintana en Alejandro Valverde ook bij de Spaanse ploeg zaten, was hij pardoes even vergeten.

Bij de Giro d’Italia van 2019 leek hij eindelijk vrij spel te hebben, want Valverde en Quintana zin er beide niet. Een slechte eerste week gooide roet in het eten. En dat niet alleen, want ploeggenoot bij Movistar, Richard Carapaz, verloor steeds weinig tijd en kapituleerde niet. Sterker nog, de Ecuadoriaan rijdt in de roze leiderstrui en maakt een goede kans op de eindzege. En dus zit Landa weer in de knechtrol. Of toch niet?

Want de Spanjaard liet in de zestiende etappe zien niet zomaar op te geven en pakte tijd terug op alle renners die boven hem staan. Op het oog voor het klassement - alsin de derde plaats van Primoz Roglic - maar misschien denkt hij zelf daar inmiddels anders over.

„Ik zag een kans. De groep leek wat uit elkaar te vallen en toen stak de wind op. Tijd winnen is altijd welkom. Vrijdag en zaterdag worden zware ritten. Er kan nog van alles gebeuren, maar nu zijn we een team en erg gefocused”, liet hij na afloop weten.

Movistar-ploegleider Eusebio Unzue wil in La Gazetta dello Sport benadrukken dat de rolverdeling in zijn ploeg duidelijk is. „Het zijn twee leiders. Carapaz heeft minder ervaring, maar heeft vorig jaar al aangetoond met een ritzege en de vierde plaats in het klassement dat hij een grote toekomst voor zich heeft. Landa verbetert iedere dag. Iedereen heeft op de Mortirolo gezien dat Landa loyaal is en iedereen staat in het klassement waar hij tot dusverre hoort te staan. Ons doel is om te verdedigen wat we hebben.”