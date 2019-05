Ook Azarenka laat Osaka ontsnappen

De als eerste geplaatste Japanse verloor de eerste set van Victoria Azarenka. De Wit-Russische nam daarna ook in de tweede set een voorsprong, maar ze wist de partij niet binnen te halen. Osaka overleefde en trok de wedstrijd in de derde set alsnog naar zich toe: 4-6 7-5 6-3.

Osaka was de sterkste op de laatste twee grandslamtoernooien: de US Open en de Australian Open. In de openingsronde van Roland Garros was ze ook al dicht bij uitschakeling. Haar tegenstandster, Anna Karolina Schmiedlova, mocht twee keer voor de wedstrijd serveren. Net als Azarenka wist de Slowaakse niet toe te slaan.

De 29-jarige Azarenka is tegenwoordig de nummer 43 van de wereld. Ze won in 2012 en 2013 de Australian Open. Sinds begin 2016 is ze op geen van de grandslamtoernooien meer voorbij de laatste acht gekomen.