FC Emmen reageert na commotie: ’Desley Ubbink verdient nieuwe kans’

De middenvelder uit Roosendaal, die nog nooit in Nederland een wedstrijd als prof speelde en de afgelopen jaren actief was in Kazachstan, Slowakije, Roemenië en Polen, is in 2015 veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur, nadat hij als twintigjarige seks had gehad met een meisje van veertien.

Die informatie werd na het presenteren van Ubbink door supporters opgediept uit de krochten van het internet en leidde tot de nodige discussie op social media. De rel werd verder aangezwengeld, toen bleek dat een overijverige communicatiemedewerker van de Drentse club geprobeerd had een passage op Wikipedia over het justitiële verleden van Ubbink te verwijderen.

Nieuwe start

De clubleiding van Emmen heeft met Ubbink gesproken en is van mening dat de speler een nieuwe start moet kunnen maken in Nederland, omdat hij zijn werkstraf heeft vervuld en spijt heeft van zijn jeugdzonde van tien jaar geleden. In het statement wil de club meer duidelijkheid geven over wat er is gebeurd en hoe Ubbink er nu in staat.

„Desley heeft daarbij aangegeven graag duidelijkheid te scheppen”, geeft de club aan. „Toen hij nog in Nederland woonde heeft hij in het uitgaansleven een meisje leren kennen en een aantal keer met haar afgesproken, dit gebeurde van beide kanten vrijwillig. Na zijn vertrek naar Kazachstan is er aangifte gedaan en heeft hij vervolgens een werkstraf gekregen voor het feit dat het desbetreffende meisje minderjarig was, dat blijft natuurlijk strafbaar en die straf heeft hij geaccepteerd. Desley was jong en naïef en heeft spijt van wat er gebeurd is. We zijn inmiddels tien jaar verder en hij deelt zijn leven met zijn vriendin en hun dochtertje. Wij vinden dat Desley een kans bij ons verdient en ons kan versterken. Desley is blij en gemotiveerd om bij FC Emmen aan de slag te gaan.”