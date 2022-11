Bekijk in ons match center het speelschema, de diverse groepen en meer.

WOENSDAG 30 NOVEMBER

Bondscoach Southgate beloont Engelse voetballers met vrije dag

09:00 uur De spelers van het Engelse voetbalteam mogen woensdag genieten van een vrije dag op het WK in Qatar. Bondscoach Gareth Southgate schrapte de training en mediaverplichtingen voor het team als beloning voor de groepswinst.

Engeland eindigde door de 3-0-winst tegen Wales bovenaan in de poule en treft in de achtste finales Senegal. „Het zal de spelers goed doen een dag op adem te komen”, zei Southgate, die donderdag met de voorbereiding begint op de wedstrijd tegen Senegal.

Engeland geldt als favoriet. De ploeg scoorde negen keer in de groepsfase en heeft voorin spelers in vorm. Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Jack Grealish en Phil Foden waren al trefzeker. Aanvoerder Harry Kane, de topscorer op het WK 2018 in Rusland, heeft nog geen doelpunt op zijn naam.

Bondscoach denkt na over toekomst bij ’zwakste gastland’ Qatar

08:24 uur Het is onduidelijk of Félix Sánchez aanblijft als bondscoach van het nationale voetbalteam van Qatar. „Mijn toekomst is ongewis. Ik moet reflecteren en nadenken”, zei de 46-jarige Spanjaard na de nederlaag tegen Nederland op het WK (0-2). Qatar verlaat het toernooi in eigen land nadat het alle groepswedstrijden verloor.

Sánchez is al meer dan 16 jaar werkzaam in Qatar. Sinds 2017 is hij bondscoach. „Ik heb nog niet met de bond gesproken over wat er nu gebeurt, maar ik maak me geen zorgen. De toekomst van het voetbal in Qatar is niet meer van mij afhankelijk. Het goede aan het nationale team van Qatar is dat er een langetermijnplan is”, aldus Sánchez.

Qatar boog op het WK achtereenvolgens voor Ecuador (0-2), Senegal (1-3) en Oranje. Het land gaat de geschiedenis in als zwakste gastland ooit op een WK. „Ik begrijp die kritische geluiden niet. Voor een land met slechts 6000 voetballers met een licentie was dit een verwacht scenario. We speelden twee goede wedstrijden, tegen Senegal en Nederland. In onze eerste wedstrijd waren we niet op ons gebruikelijke niveau. We zijn heel realistisch in wat we kunnen bereiken.”