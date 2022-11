Bekijk in ons match center het speelschema, de diverse groepen en meer.

WOENSDAG 30 NOVEMBER

Duitse bondscoach denkt ook bij uitschakeling niet aan opstappen

14.57 uur: De Duitse bondscoach Hansi Flick denkt niet aan opstappen, ook niet als zijn ploeg donderdag al wordt uitgeschakeld op het WK. „Ik heb een contract tot 2024 en ik kijk uit naar het EK in eigen land, maar dat is nog ver weg”, aldus de 57-jarige voormalig trainer van Bayern München over het Europees kampioenschap over een kleine twee jaar.

De voetballers van titelkandidaat Duitsland haalden uit de eerste groepsduels met Japan (1-2) en Spanje (1-1) maar 1 punt. Daarom moet donderdag gewonnen worden van het „zeer verdedigende” Costa Rica om de achtste finales te bereiken. Daarvoor moet Duitsland ook hopen dat Japan, dat 2 punten meer heeft, niet wint van Spanje.

Flick verwacht een zware wedstrijd tegen het Midden-Amerikaanse land. „Natuurlijk willen we de wedstrijd al vroeg beslissen zodat we wat druk op Japan kunnen zetten, maar we weten dat het moeilijk wordt tegen een zeer defensief team.” De wedstrijd Japan - Spanje is donderdag ook vanaf 20.00 uur.

Opbrengst van veiling shirts van Oranje naar 162.000 euro

14.48 uur: De veiling van shirts van spelers van het Nederlands elftal heeft inmiddels 162.000 euro opgebracht. Dat geld wordt gebruikt om de situatie van arbeidsmigranten in Qatar te verbeteren.

Volgens de KNVB hebben de shirts die de internationals van Louis van Gaal droegen in het tweede WK-duel met Ecuador 52.000 euro opgeleverd. Op de shirts van het eerste duel op de mondiale eindronde met Senegal werd voor 60.000 euro geboden. De veiling ging van start met een bedrag van 50.000 euro voor de shirts die de spelers van Oranje in de groepsfase van de Nations League aan hadden.

Inmiddels kan er geboden worden op de shirts van het laatste groepsduel met Qatar. Op het shirt van Frenkie de Jong was woensdagmiddag al 4100 euro geboden. De veiling van de wedstrijdshirts van Oranje begint steeds direct na de aftrap en loopt dan tot het volgende duel op het WK. Het Nederlands elftal stuit zaterdag in de achtste finales op de Verenigde Staten.

België snakt naar terugkeer Lukaku in cruciaal duel met Kroatië

13.47 uur: Het is nog steeds onduidelijk of Romelu Lukaku donderdag aan de aftrap verschijnt voor het cruciale groepsduel van België met Kroatië op het WK. Bondscoach Roberto Martínez heeft zijn topscorer harder nodig dan ooit. Maar is de spits voldoende fit om een unieke generatie voetballers in het toernooi te houden?

De 29-jarige Lukaku miste het eerste groepsduel met Canada (1-0) en maakte geen indruk tijdens een korte invalbeurt in de verloren wedstrijd tegen Marokko (0-2). Een hamstringblessure heeft hem bijna drie maanden aan de kant gehouden. Zijn vervanger Michy Batshuayi maakt nog geen indruk. En België moet waarschijnlijk winnen om de achtste finales te halen.

Batshuayi tekende wel voor de enige treffer van België op dit WK. Voor het eerst sinds het WK van 1930 hebben de Belgen niet meer dan eenmaal gescoord in de eerste twee duels van een mondiale eindronde. Vier jaar geleden in Rusland stond de teller na twee wedstrijden al op acht treffers. „Lukaku is een belangrijke speler in onze ploeg, zeker als het erom gaat”, zei Martínez op een afsluitende persconferentie voor het duel met Kroatië. „Als hij in de spits staat, dan kunnen we directer spelen. Daarnaast is hij ook een van de leiders van onze ploeg. Of hij gaat starten? Dat is onzeker.”

Lukaku is niet alleen topscorer van België. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe heeft hij na de nederlaag tegen Marokko ook voorkomen dat Jan Vertonghen op de vuist is gegaan met Kevin De Bruyne en Eden Hazard. De oud-verdediger van Ajax zou woedend zijn geweest na opmerkingen van zijn ploeggenoten over de trage defensie van de Belgen. Volgens hem ligt het probleem bij de Rode Duivels op dit WK vooral in de voorhoede.

„We hebben ons te veel laten leiden door fakenews en kritiek van de buitenwereld”, zei Martínez. „Het is raar om te zien dat media in België meegaan met valse berichtgeving. Het lijkt alsof de jacht naar roddels momenteel belangrijker is dan de waarheid. Ik zou als journalist mijn land steunen.”

Het WK in Qatar is voor een unieke generatie Belgische voetballers de laatste kans om samen een hoofdprijs te pakken, na een derde plaats op het WK van 2018 en verloren kwartfinales van de EK’s van 2016 en 2020. „Maar of we nu winnen of verliezen van Kroatië, deze generatie verdient heel veel respect”, zei Martínez. „Ze hebben zo’n vier jaar bovenaan de wereldranglijst gestaan. Ze hebben België zoveel gebracht. Dat is uniek voor een ploeg van een land met zo’n 11 miljoen inwoners.”

Ruim 3,8 miljoen mensen zien Oranje winnen van Qatar

10:32 uur Het derde en laatste groepsduel van het Nederlands elftal op het WK voetbal is dinsdagmiddag door ruim 3,8 miljoen mensen bekeken. Dat is een stuk minder dan de eerste twee wedstrijden die rond de 4,3 miljoen kijkers trokken, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Het duel, dat op NPO 1 werd uitgezonden, was het best bekeken programma van de dag. Ook voor de nabeschouwing bleven met bijna 2,4 miljoen kijkers veel mensen zitten. ’s Avonds keken er ruim 1,8 miljoen mensen naar het duel tussen Iran en de Verenigde Staten.

Bondscoach Southgate beloont Engelse voetballers met vrije dag

09:00 uur De spelers van het Engelse voetbalteam mogen woensdag genieten van een vrije dag op het WK in Qatar. Bondscoach Gareth Southgate schrapte de training en mediaverplichtingen voor het team als beloning voor de groepswinst.

Engeland eindigde door de 3-0-winst tegen Wales bovenaan in de poule en treft in de achtste finales Senegal. „Het zal de spelers goed doen een dag op adem te komen”, zei Southgate, die donderdag met de voorbereiding begint op de wedstrijd tegen Senegal.

Engeland geldt als favoriet. De ploeg scoorde negen keer in de groepsfase en heeft voorin spelers in vorm. Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Jack Grealish en Phil Foden waren al trefzeker. Aanvoerder Harry Kane, de topscorer op het WK 2018 in Rusland, heeft nog geen doelpunt op zijn naam.

Bondscoach denkt na over toekomst bij ’zwakste gastland’ Qatar

08:24 uur Het is onduidelijk of Félix Sánchez aanblijft als bondscoach van het nationale voetbalteam van Qatar. „Mijn toekomst is ongewis. Ik moet reflecteren en nadenken”, zei de 46-jarige Spanjaard na de nederlaag tegen Nederland op het WK (0-2). Qatar verlaat het toernooi in eigen land nadat het alle groepswedstrijden verloor.

Sánchez is al meer dan 16 jaar werkzaam in Qatar. Sinds 2017 is hij bondscoach. „Ik heb nog niet met de bond gesproken over wat er nu gebeurt, maar ik maak me geen zorgen. De toekomst van het voetbal in Qatar is niet meer van mij afhankelijk. Het goede aan het nationale team van Qatar is dat er een langetermijnplan is”, aldus Sánchez.

Qatar boog op het WK achtereenvolgens voor Ecuador (0-2), Senegal (1-3) en Oranje. Het land gaat de geschiedenis in als zwakste gastland ooit op een WK. „Ik begrijp die kritische geluiden niet. Voor een land met slechts 6000 voetballers met een licentie was dit een verwacht scenario. We speelden twee goede wedstrijden, tegen Senegal en Nederland. In onze eerste wedstrijd waren we niet op ons gebruikelijke niveau. We zijn heel realistisch in wat we kunnen bereiken.”