Ramos: ’Ik blijf tot mijn pensioen bij Real’

Sinds Madrid door Ajax werd uitgeschakeld in de Champions League liet Ramos enkele keren doorschemeren een vertrek te overwegen. Dat ontkende hij. „Ik wil niet weg.”

„Ik blijf hier tot mijn pensioen”, zei Ramos nu. Hij speelt sinds 2005 bij de Koninklijke, waarmee hij vier keer de Champions League won.

Met Spanje werd Ramos wereldkampioen in 2010, door in de finale in het Soccer City van Johannesburg Nederland te verslaan. Ramos werd met zijn land in 2008 en 2012 Europees kampioen.

Dat hij enkele interessante aanbiedingen kreeg deed volgens Ramos niet terzake. „Ik kon naar China. Het gaat mij echter niet om geld. Desnoods speel ik voor niks bij Real Madrid. Bij deze club hoor ik thuis. De verhalen dat ik problemen heb met Florentino Pérez zijn bovendien onjuist. De voorzitter is als een vader voor mij.”

Hij zei eerder in de week met de voorzitter te hebben gesproken. „Daarin hebben we beiden duidelijk gemaakt wat we willen. Dat is doorgaan met elkaar. Ik vertrek pas bij Real Madrid als ik het gevoel heb dat mijn lichaam niet meer in staat is op het hoogste niveau te presteren. Volgens mij is het nog lang niet zo ver. Al jaren ben ik hier de aanvoerder. Dat wil ik nog heel graag even blijven.”