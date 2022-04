Rafael van der Vaart: ’Louis van Gaal superfit voor het WK’

Premium Voetbal

Heinz Stuy met Ajax in 1970 uitgeschakeld, maar toch bekerwinnaar

PSV en Ajax strijden zondag in De Kuip om de KNVB-beker. In de aanloop naar de bekerfinale kijken we terug op eerdere bekertriomfen van beide clubs. Vandaag: Heinz Stuy (77) over de bijzondere bekerwinst van Ajax in 1970.