André Onana frustreert Lyon; grotere clubs concreet

De kans dat de club van Peter Bosz op de keeper van Ajax blijft wachten, is klein. Het is een hard gelag voor de Nederlandse trainer. Olympique Lyon had op hoofdlijnen een akkoord met de speler zelf én met Ajax.

Maar op de valreep meldden zich grotere clubs uit grotere competities voor de Kat van Kameroen, die – in tegenstelling tot wat Franse media berichten – nog steeds zijn zinnen zet op een zomertransfer. Het afzeggen van Lyon hoeft financieel dus niet slecht uit te pakken voor Ajax. Welke clubs zich concreet bij het management van Onana hebben gemeld, is niet bekend. Eerder was Arsenal een serieuze kandidaat.