Sinkeldam: ’Dit is denk ik het einde’

Volgens ploeggenoot Ramon Sinkeldam, een belangrijke schakel in de sprint van de Fransman, is het verlies van de puntentrui waarschijnlijk definitief. Ackermann heeft nu dertien punten voorsprong op Démare.

„Er is nog een theoretische kans, maar dit is denk ik het einde”, zei de Nederlander uit de ploeg Groupama-FDJ. „Er zijn twaalf punten te verdienen in de tussensprint en dan moet hij er twee winnen”, rekende Sinkeldam. Dat gaat volgens hem waarschijnlijk niet lukken, met nog twee bergetappes op het programma.

De ploeg van Sinkeldam wilde de leiding in het puntenklassement graag houden tot aan de finish in Verona zondag. Sinkeldam heeft mede als taak om zijn sprinter goed af te zetten in de laatste kilometer. „Wij hoefden vandaag geen sprint en hebben er niet voor gereden.” De sprint kwam er wel ook al kwamen de sprinters te laat om de Italiaan Damiano Cima van de ritzege af te houden. „Arnaud raakte bij de sprint ingesloten, maar dat heb je ook zelf in de hand.