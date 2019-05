Cillessen: ’Dat Barcelona 60 miljoen wilt helpt niet’

Cillessen is de vaste man onder de lat bij Oranje, maar speelt in de Catalaanse hoofdstad tweede viool achter de Duitser Marc-André Ter Stegen. Dit seizoen kwam de 30-jarige doelman tot slechts elf optredens.

Cillessen mag alleen het doel verdedigen in de Copa del Rey, de Spaanse beker. Een mooie prijs, die de oud-Ajacied dit seizoen moest aan Valencia, die in de finale met 2-1 te sterk was.

Die reserverol, en het enkel en alleen mogen spelen van bekerwedstrijden, werd Cillessen te veel. De Nederlander gaf aan weer te willen spelen, dus deed hij een transferverzoek.

Het Portugese Benfica scheen interesse te hebben in de diensten van sluitpost, maar of het tot een transfer komt is nog maar de vraag. Dat ligt voornamelijk aan het hoge prijskaartje dat aan de Nederlander hangt. „Het feit dat Barcelona 60 miljoen euro vraagt helpt niet”, aldus Cillessen tegen het Spaanse Marca. „Op dit moment blijf ik rustig. Ik zie wel wat er gaat gebeuren.”

Cillessen traint momenteel met Oranje voor de finaleronde van de Nations League. Donderdag 6 juni staat de eerste wedstrijd op de rol, tegen Engeland. Mocht het Nederlands elftal winnen, dat neemt Oranje het in de finale op tegen Portugal of Zwitserland.