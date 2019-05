Van Dijk: ’Hopelijk kunnen we het in ons voordeel gebruiken’

Samen met Georginio Wijnaldum stond Van Dijk vorig seizoen in Kiev tegenover Real Madrid. De Madrilenen waren te sterk voor Liverpool en wonnen voor de derde keer op rij de Cup met de Grote Oren. „Dat was erg zwaar”, liet Van Dijk weten tijdens een interview met AS. „Iedereen was volledig terneergeslagen. Ik ging weer naar huis, maar ik kon er niet door slapen.”

Twee dagen later moest Van Dijk zich melden bij Oranje. „Gelukkig maar, want daardoor kon ik mijn gedachtes verzetten.” Van Dijk gebruikt de negatieve gevoelens van vorig jaar als drijfveer voor de finale tegen Tottenham. „Uit die gehele ervaring, die echt zwaar was, halen we positieve dingen. Hopelijk kunnen we het zaterdag in ons voordeel gebruiken.”

Mogelijk kan de geschiedenis zich herhalen. Van Dijk staat in de finale van de Champions League en zal zich na afloop - met of zonder bekerwinst - melden bij Oranje, dat zich voorbereidt op de finaleronde van de Nations League.