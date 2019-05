Halep moeizaam verder in Parijs

De als derde geplaatste Roemeense versloeg op het gravel in Parijs de Poolse Magda Linette met 6-4 5-7 6-3. De 27-jarige Halep ondervond stevige tegenstand van de Poolse nummer 87 van de wereld. In de eerste set met breaks over en weer won ze drie keer de opslagbeurt van haar tegenstandster en dat was genoeg voor de 6-4 winst.

Met een vroege break in de tweede set pakte ze een voorsprong en kon ze serveren voor de wedstrijd op 5-4. Linette overleefde een aantal wedstrijdpunten en en knokte zich terug naar 5-5. Op haar eerste setpunt op 6-5 pakte de Poolse vervolgens ook de set.

In de derde set nam Halep meteen een ruime voorsprong en hield genoeg over om met 6-3 alsnog de zege te grijpen.