Wereldbiljartbond gaat meer dan honderd biljarters schorsen

Onder de spelers die getroffen worden zijn ook de Nederlanders Glenn Hofman en Jean Paul de Bruijn en de bekende Belgen Frédéric Caudron en Eddy Leppens.

In Zuid Korea zijn de onderhandelingen tussen beide organisaties op niets uitgelopen. De PBA zegt dat de UMB teveel geld vraagt om toernooien te organiseren en daarom een eigen driebandencircuit heeft opgezet. In eerste instanties zullen de biljartwedstrijden in Zuid-Korea worden gespeeld, maar men wil in een later stadium ook elders in de wereld toernooien organiseren.

De UMB zegt in een reactie dat de schorsingsbrieven aan de betrokken spelers na afloop van het eerste PBA toernooi (van 3 tot 7 juni 2019) zullen worden verzonden. Op de vraag waarom de onderhandelingen zijn mislukt zegt de UMB: „Die zijn mislukt omdat er geen ruimte is op de international biljartkalender voor 20 tot 30 toernooien per jaar, zoals de PBA wil organiseren. Daarnaast weigert de PBA zich aan de UMB applicatieregels voor het aanvragen van internationale open toernooien te conformeren. Deze regels zijn analoog aan die van de ISU (de internationale schaatsunie). De PBA accepteert de organisatieregels van UMB niet en dan met name de reglementen van fair play en doping.”

De UMB zegt op de hoogte te zijn wie zich hebben aangemeld bij de PBA. „De lijst van 120 bij de PBA geregistreerde deelnemende spelers is reeds bij ons bekend, evenals de 8 spelers die een wildcard hebben gekregen.”

Op de vraag of er nog een kans bestaat dat er een samenwerking met de PBA komt zegt de wereldbond: „Om de onderhandelingen nog een kans te geven en spelers in de gelegenheid te stellen om in beroep te gaan tegen hun straf, is de datum van ingang van de schorsing op 15 Juli 2019 gesteld. De schorsing blijft echter wel van kracht. Dit is overigens geen nieuw standpunt, want dit is al eerder door UMB naar buiten gebracht.”

De schorsing is wereldwijd want in principe nemen de confederaties en federaties en de nationale bonden, volgens de statuten, de schorsingen over en kunnen de geschorste spelers buiten Zuid Korea vrijwel nergens meer aan toernooien en nationale – en internationale kampioenschappen deelnemen.