Schippers derde, Visser nog niet aan limiet

De tweevoudig wereldkampioene op het nummer liep de race in 22,78, haar beste prestatie van dit seizoen. De Britse Dina Asher-Smith, Europees kampioene, won in 22,18.

Jamile Samuel eindigde als nummer zeven, 23,25. Dat was niet haar beste seizoenstijd (22,90) tot nu toe. Schippers en Samuel zijn al geplaatst voor de WK atletiek in Doha.

Schippers begon haar buitenseizoen onlangs in Oordegem, waar ze de 200 meter won en meteen de limiet voor de WK liep. Eerder dit jaar raakte ze bij een val van de trap geblesseerd aan de rug. Haar voorbereiding op het buitenseizoen verliep daardoor verre van ideaal.

Nadine Visser is er vooralsnog niet in geslaagd de limiet voor de wereldkampioenschappen te lopen. Ze kwam ze op de 100 meter horden niet verder dan 13,39. De limiet staat op 12,98.

Visser, Europees kampioene op de 60 meter horden (indoor), moest in Zweden zelfs landgenote Eefje Boons voor zich dulden. Boons werd zevende in 13,32. Ze had in de voorronde nog 13,12 gelopen. Visser werd achtste en laatste. De Amerikaanse Kendra Harrison won in 12,52.