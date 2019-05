Ajax pakt door met Noors talent Martin Ødegaard Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Martin Ødegaard (20) heeft woensdag in het bijzijn van zijn Noorse management Nordic Sky een ’geheim’ bezoek gebracht aan Ajax en werd door een toevallige voorbijganger in de Johan Cruijff ArenA gespot. Het verrassingsbezoek is inmiddels bevestigd.