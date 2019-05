Sparta moet nieuwe verlanglijstje maken

Het boog een al zo ongelukkige 1-2 thuisnederlaag om in de finale van de play-offs tegen De Graafschap (0-2) en keert terug in de Eredivisie. Het lijstje versterkingen voor de Keuken Kampioen Divisie kan nagenoeg in zijn geheel naar de prullenbak.

„Ik moet zeggen dat ik me na de eerste wedstrijd tegen De Graafschap meer concentreerde op dát lijstje”, lacht Van Stee. „Het andere lijstje, met spelers waarmee je de Eredivisie in zou willen, is nog afhankelijk van het extra budget dat precies zal vrijkomen, maar ik heb al wel toestemming om met spelers te praten. En dat gebeurt ook. We willen er vijf a zes jongens bij die iets extra’s brengen of de nodige ervaring hebben.”

Van Stee kijkt in eerste instantie puur naar de kwaliteit om de selectie te versterken, los van specifieke posities. „Wij zijn geen Ajax, Feyenoord of PSV die in de positie zijn om heel gericht aankopen te doen, door de concurrentie om je heen. We begonnen vorig seizoen met nagenoeg een heel nieuw elftal, omdat we afscheid namen van veel spelers na de degradatie en er een aantal voor een goed bedrag verkochten. Het voordeel is nu dat er al een selectie staat waarmee je verder kunt bouwen.”

Na het duel bij De Graafschap eindigde het feest met zo’n 600 supporters op Het Kasteel rond 6 uur ’s ochtends. Niet veel later was men alweer aan het werk op het stadion met de blik op de Eredivisie. „In de eerste divisie hadden we een selectie om bij de bovenste vier te kunnen spelen”, zegt Van Stee. „In de Eredivisie zullen we in eerste instantie bij de onderste zes ploegen zitten. Op welke plek je daarvan eindigt, is ook afhankelijk van het budget en de kwaliteit van clubs om je heen. Maar dat we nu terugkeren, voelt voor iedereen heel lekker.”