Streppel nummer één voor De Graafschap

De Jong verlaat het nest in Doetinchem, omdat de oefenmeester aan de slag gaat bij Cambuur. Een heel prettig afscheid had De Jong overigens niet. Hij degradeerde met De Graafschap naar de Keuken Kampioen Divisie, omdat het in de finale van de playoffs verloor van Sparta.

De vraag is alleen of de komst van de nieuwe coach past binnen het Keuken Kampioen Divisie-budget dat nu moet worden aangesproken. Voor de coach zelf, die meerdere gesprekken voerde met de club, is het vooral belangrijk dat hij in goed vertrouwen kan werken, onafhankelijk van het niveau. Voordat de technische leiding overschakelde op Streppel, bleek de Duitser Peter Hyballa onhaalbaar om financiële redenen.

Mocht Streppel de scepter gaan zwaaien in Doetinchem, dan zal het niet de eerste keer zijn dat hij als coach actief is op het tweede niveau in Nederland. Eerder deed hij dat al als trainer van Helmond Sport. Daarna was Streppel nog actief als trainer in de Eredivisie van Willem II en sc Heerenveen. Afgelopen half jaar was Streppel trainer bij het Cypriotische Anorthosis Famagusta.