’Onterechte beschimping Van Praag staat los van discutabele UEFA-keus’

Aldus Valentijn Driessen in zijn column over de ’Indrukwekkend-tweet’ van Michael van Praag tijdens de Europa League-finale in Baku.

Driessen gaat verder: „Kleine UEFA-naties met een representatief stadion moeten finales toegewezen kunnen krijgen. Wel dient zo’n finalestad bereikbaar te zijn voor de grote fanschares van finalisten. Baku was dat nauwelijks. Het politieke aspect – het democratisch gehalte van het regime en mensenrechtenschendingen – hoort ook mee te tellen. Azerbeidzjan schurkt tegen een dictatuur aan. Dat geldt trouwens voor meer UEFA-leden. Landen in oorlog wijs je sowieso geen finales toe. Vanwege de oorlog met Armenië zou Baku nooit een finalestad moeten zijn.”

„Desondanks mag Van Praag het stadion indrukwekkend vinden. Dat de entourage mensen niet aanstond, is een kwestie van smaak, maar is geen geldige motivatie.”

