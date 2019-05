Conte nieuwe trainer De Vrij

De 49-jarige oefenmeester volgt Luciano Spalletti op, die donderdag te horen kreeg dat hij moet vertrekken. Spalletti leidde Inter twee keer op rij naar de vierde plek in de Serie A en daarmee een ticket voor de Champions League, maar de Aziatische clubleiding wil meer.

„We willen dat deze club weer een van de beste ter wereld wordt”, zegt voorzitter Steven Zhang. Volgens de Chinees is Conte de juiste man om daarvoor te zorgen. „Antonio Conte is een van de beste trainers ter wereld. Ik weet zeker dat hij ons gaat helpen om onze missie te laten slagen.”

Inter werd in 2010 voor het laatst kampioen van Italië. Met onder anderen Wesley Sneijder in de ploeg won de blauw-zwarte formatie uit Milaan dat jaar ook de Champions League en het WK voor clubs.

Conte zat een jaar zonder club na zijn ontslag bij Chelsea. Hij leidde de Engelse club in 2017 naar de landstitel, maar moest na een tegenvallend seizoen met alleen winst van de FA Cup vertrekken. De Italiaan veroverde eerder met Juventus drie landstitels (2012, 2013 en 2014). Van 2014 tot en met het EK 2016 was Conte bondscoach van zijn land.

„Nu begint een nieuw hoofdstuk in mijn leven”, zei Conte op de website van Inter, de club van verdediger Stefan de Vrij. „Ik wil het vertrouwen dat de voorzitter en directeuren in mij hebben heel graag terugbetalen. Ik heb voor Inter gekozen vanwege de club die dit is, de historie en het ambitieuze project. Ik deel het verlangen om Inter terug te brengen waar het hoort.”