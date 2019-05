Raptors nemen voorsprong in NBA-finale met Warriors

De ploeg uit Canada versloeg de titelhouder in Toronto met 118-109. Pascal Siakam uit Kameroen blonk uit met 32 punten, Kawhi Leonard (23) en Marc Gasol (20) leverden ook een aanzienlijke bijdrage aan de zege.

Het duel tussen de Raptors en de Warriors had een historisch tintje. Voor het eerst werd een wedstrijd uit de NBA-finale buiten de Verenigde Staten gespeeld. De Raptors begonnen goed aan hun debuut in de beslissende serie om het kampioenschap. De ploeg van coach Nick Nurse trok tijdens het tweede kwart het initiatief naar zich toe en gaf dat niet meer uit handen.

Bij afwezigheid van de geblesseerde Kevin Durant moest het bij de Warriors vooral komen van Stephen Curry (34 punten) en Klay Thompson (21). „De Raptors verdedigden geweldig en wij hadden niet onze beste avond”, erkende coach Steve Kerr, die met zijn ploeg voor het vijfde jaar op rij in de NBA-finale staat. „We zijn simpelweg afgetroefd, zo eerlijk moeten we zijn. Op naar de volgende wedstrijd.” Zondag treffen beide clubs elkaar opnieuw in Toronto.