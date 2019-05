Sport Kort: PEC wil na Mickey Mous

07.47 uur: Als opvolger van doelman Mickey van der Hart heeft PEC Zwolle het vizier gericht op Xavier Mous. De 23-jarige doelman van SC Cambuur heeft grote indruk gemaakt dit seizoen en is ook in beeld bij FC Emmen. Mous is in de play-offs bovendien intensief gevolgd door Rapid Wien en Heidenheim. Omdat PEC Zwolle twee nieuwe keepers moet aantrekken, is ook Nick Marsman in beeld.

