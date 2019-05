Vrees voor ongeregeldheden rond duel Oranje

Wedstrijden van Engeland gaan de laatste jaren weer vaak gepaard met supportersrellen. De fans zien de interlands in Europa vooral als een excuus om op reis te gaan en buitensporig te drinken. Nu er geen EK of WK op het programma staat, is de Nations League in juni voor de fans de ideale korte vakantie in de zon. De Engelsen reizen om die reden massaal af.

„Er zijn duizenden goeie fans, maar er is ook een groeiend probleem van fans die zich in het buitenland misdragen”, zegt FA-directeur Martin Glenn. Na de interland tussen Nederland en Engeland in Amsterdam (in maart vorig jaar) heeft de Engelse bond ook gezorgd dat een groot aantal fans niet meer naar het buitenland kan afreizen omdat ze zich hier misdroegen.

Tony Conniford, hoofd veiligheid bij de FA: „Heel veel wordt veroorzaakt door alcoholgebruik. Supporters denken dat alles maar kan omdat ze bij een groot voetbalevenement zijn. Dat vinden wij niet te accepteren.”

Engeland gaat speciale politie-escortes en eenheden mee naar Portugal sturen om de lokale autoriteiten en politie bij te staan. De winnaar van het duel tussen Nederland en Engeland speelt drie dagen later in Porto de finale. De verliezer blijft in Guimaraes voor het duel om de derde plaats.