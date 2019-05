PEC wil na Mickey Mous

De 23-jarige doelman van SC Cambuur heeft dit seizoen veel indruk gemaakt en staat in de belangstelling van meer clubs. Ook FC Emmen zou Mous, die zijn opleiding genoot bij Ajax, graag binnenhalen. De Drentse Eredivisieclub zoekt een opvolger voor de naar Ajax vertrokken Kjell Scherpen.

Tijdens de play-offs, waarin Mous tegen De Graafschap veel indruk maakte, werd de goalie uit Haarlem bovendien intensief gevolgd door het Duitse Heidenheim en het Oostenrijkse Rapid Wien.

PEC Zwolle heeft niet alleen interesse in Mous, maar ook in Nick Marsman. De goalie uit Raalte is transfervrij, omdat zijn contract bij FC Utrecht niet is verlengd.

PEC Zwolle is voor komend seizoen op zoek naar twee nieuwe keepers, omdat het zowel eerste doelman Van der Hart als tweede doelman Diederik Boer zag vertrekken. Boer heeft op 38-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière gezet.