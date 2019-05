Nibali sluit Froome-achtige aanval niet uit

„Een tweede of derde plek telt voor mij niet”, aldus De Haai van Messina, die de Giro in 2013 en 2016 al won.

De 34-jarige klassementsrenner sluit niet uit dat hij in de laatste dagen nog een Froome-achtige aanval inzet. De Brit ging vorig jaar in een van de laatste bergritten vroeg in de aanval en nam na een ongekend lange solo de roze trui over van Simon Yates.

Het is een idee van de Italiaanse bondscoach Davide Cassani, die voorstelde dat Nibali op 150 kilometer van de finish ten strijde zou moeten trekken op de Passo Manghen, een van de langste beklimmingen van deze Giro. Nibali moest er een beetje om lachen.

„Als je er de benen voor hebt, moet je all in gaan, maar het blijft afwachten hoe ik me voel. Als het niet heel goed voelt, is het moeilijk om aan te vallen zoals Froome deed. Zulke acties zijn heel riskant, want je blaast jezelf op en kan alles verliezen.”

Nibali gelooft echter wel dat er nog van alles kan gebeuren. „Het worden nog zware dagen. Aan het einde van de Giro is iedereen moe en heeft de een nog iets meer over dan de ander. We zullen zien. Ik heb niets te verliezen.”

Het peloton rijdt vrijdag van Treviso naar San Martino di Castrozza. De etappe is 151 kilometer lang en wordt afgesloten met met een 13,6 kilometer lange klim, met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6.

De etappe van zaterdag is nog iets zwaarder. Tijdens een rit van 194 kilometer moeten vijf cols worden beklommen: drie van de tweede categorie en twee van de eerste. Zondag wordt de Giro afgesloten met een 17 kilometer lange tijdrit door Verona.