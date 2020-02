KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee teruggefloten

Jan Dirk van der Zee Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Het is een gevalletje van ’de wens als vader van de gedachte’ en voor de muziek uitlopen. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, kondigde aan dat er vanaf volgend seizoen bij het jeugdvoetbal onder twaalf jaar geen ranglijsten meer zullen zijn. Van der Zee is daarover teruggefloten. Nota bene zijn eigen organisatie heeft hem te verstaan gegeven dat hier pas in april een besluit over wordt genomen.