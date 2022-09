Superieure Remco Evenepoel solo naar wereldtitel

Het lijk wel alsof de selecties van de Nederlandse ploeg op het WK dit jaar niet in zijn volledigheid mogen koersen. In de mixed relay kreeg Bauke Mollema al vroeg kettingproblemen en Annemiek van Vleuten ging bij de vrouwen al razendsnel onderuit, waardoor beide trio’s direct terug werden gebracht tot duo’s. Vervolgens ontbrak er bij zowel de beloften (Mick van Dijke) als de vrouwen (Demi Vollering) een belangrijke pion als gevolg van een positieve coronatest. Het meest bizarre nieuws kwam echter zondag nog. Mathieu van der Poel kneep na amper 30 kilometer koers al in de remmen na een korte nacht, die hij voor een groot deel op het politiebureau had doorgebracht na een incident in het hotel.

Bekijk ook: Opgave Van der Poel na bizar incident en arrestatie

Ondertussen was er een groot groep weggereden van zestien man, met daarbij een paar interessante namen: Ben O’Connor, (Australië), Pavel Sivakov (Frankrijk), Pieter Serry (België) en Samuele Battistella (Italië). Ondanks de absentie van Van der Poel leidde Nederland samen met Spanje de achtervolging. Op vijf ronden van het einde werd er zowel in de kopgroep als in het peloton koers gemaakt. Er vormde zich een grote tweede groep af met veel Belgen (waaronder Remco Evenepoel) en Fransen (waaronder Romain Bardet), voor Nederland was Pascal Eenkhoorn present. Van de overige namen waren Jai Hindley (winnaar van de Giro) en Nairo Quintana de meest interessante.

Spanjaarden missen de slag

De Spanjaarden hadden de slag gemist en moesten in het peloton andermaal in de achtervolging, maar gaven al snel een kleine minuut toe. Op de volgende beklimming van Mount Pleasant werden de koplopers ingerekend en trok Evenepoel door, waardoor het verschil alleen maar groter werd. Op twee ronden van het einde ging Evenepoel nogmaals aan met Alexey Lutsenko. Daarachter vormde er zich een viertal met Eenkhoorn.

Met nog anderhalve ronde te gaan liet Evenepoel ook de Kazach achter en leek de winnaar van de voorbije Ronde van Spanje weg. Er was niemand die hem nog kon achterhalen in het restant en zo werd Evenepoel de eerste coureur sinds Greg Lemond in 1989 die zowel een grote ronde als het WK wint.

Daarachter kon Eenkhoorn op de laatste passage van Mount Pleasant net niet mee met zijn drie metgezellen, toen Lorenzo Rota doortrok. Rota kwam met Mauro Schmid en Mattias Skjelmose Jensen bij Lutsenko. Het viertal treuzelde dusdanig lang dat Eenkhoorn en de andere favorieten terugkwamen. Christophe Laporte van Jumbo-Visma ging in de sprint naar het zilver voor thuisfavoriet Michael Matthews.