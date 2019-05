Bijzondere problemen voor Ajax-beul

„Ik heb 40 tickets nodig, maar krijg er slechts 24. Ik wil al mijn vrienden en familie uit Brazilië meenemen naar Madrid, plus de mensen die belangrijk zijn geweest tijdens mijn carrière”, aldus de 26-jarige Braziliaan, die in de halve finale eigenhandig Ajax uitschakelde door drie keer te scoren in de Johan Cruijff ArenA.

Lucas nam drastische maatregelen toen duidelijk werd dat hij niet meer dan 24 kaartjes kon krijgen en stuurde zelfs een berichtje naar Liverpool-landgenoten. Alisson and Fabinho. „Maar zij hebben net zo veel kaarten gekregen als ik en konden me niet helpen.”

Toch weet Lucas zeker dat de eindstrijd een groot feest wordt voor zijn dierbaren. „Sommigen heb ik al verteld dat er geen kaartjes meer zijn, maar alsnog willen ze naar Madrid komen. Het is natuurlijk al speciaal om in dezelfde stad te zijn. Het wordt in ieder geval een bijzonder moment voor mijzelf. Ik ben nu al zo blij en zo trots.”