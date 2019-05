Löw niet op bank maar in bed

„Ik voel me inmiddels weer heel goed, maar ik moet de komende vier weken een beetje rustig aan doen”, zegt Löw op de site van de Duitse bond DFB. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd.

Assistent Marcus Sorg zit als eindverantwoordelijke op de bank bij de duels met Wit-Rusland (8 juni in Borisov) en Estland (11 juni in Mainz). Sorg krijgt hulp van keeperstrainer Andreas Köpke en technisch directeur Oliver Bierhoff. Die Mannschaft begon de EK-kwalificatiereeks in maart met een overwinning op het Nederlands elftal (2-3).

Löw is al sinds 2006 bondscoach van de Duitsers. Hij leidde zijn land op het WK 2014 naar de wereldtitel.