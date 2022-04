AZ-trainer Jansen na echec in Zwolle: ’Dit tolereer ik absoluut niet’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Door de Zwolse zeperd zag de club uit Alkmaar, dat afzakte naar de vijfde plaats, Feyenoord en FC Twente (verder) weglopen. De nummers drie en vier van de Eredivisie plaatsen zich voor het kwalificatietoernooi van de Europa League of de Conference League. De nummers vijf tot en met acht strijden na het seizoen in play-offs om een ticket voor het kwalificatietoernooi van de Conference League, waarin Feyenoord vorige wek de halve finale bereikte.

’Never Nooit’

Jansen hekelde een dag voor het thuisduel met Heerenveen de ‘attitude’ van zijn spelersgroep. Oftewel: de instelling ontbrak bij veel van zijn spelers in Zwolle. ,,Je moet beter willen zijn dan je tegenstander. Dat was in die wedstrijd niet op niveau.”

De 2-1 verliespartij maakte bij de trainer dus meer los dan bij andere nederlagen, gaf hij toe. ,,Je kan verliezen, maar de manier waarop is voor mij als coach wel altijd bepalend. Ik herkende mijn ploeg tegen Zwolle in attitude en bereidheid onvoldoende. Dat is iets wat ik absoluut niet tolereer en nooit zal accepteren. Never nooit.”

Lang seizoen

Kan het wellicht niet zo zijn dat bij een aantal van zijn sleutelspelers het lange en zware seizoen zich begint te wreken? AZ speelde onder andere tien Europese duels. ,,Nee, absoluut niet. Dáár mogen we ons nooit achter verschuilen”, antwoordde Jansen resoluut.

Jesper Karlsson baalt als een stekker na het verlies tegen PEC. Ⓒ Pro Shots

En: ,,Dat past ook absoluut niet in deze. Wij zijn AZ, we hebben heel hard gewerkt om terug te komen in de positie waar veel mensen van hadden gedacht dat we dat niet meer voor elkaar zouden krijgen. Dan is het voor ons een hele belangrijke les geweest als je dan op basis van attitude wordt afgetroefd tegen Zwolle.”

Bruno Martins Indi

Het zou kunnen betekenen dat Jansen zijn ploeg wellicht wellicht met een verrassende opstelling de ‘wei’ in stuurt. ,,We hebben genoeg goede spelers, maar ik neem in mijn afweging om spelers al dan niet te vervangen, wel altijd mee hoe het seizoen tot op heden is verlopen.”

Het goede nieuws voor AZ en Jansen: de tegen PEC ontbrekende Bruno Martins Indi is weer volledig fit. Ook zag de trainer de lang geblesseerden Jelle Duin en Yusuf Barasi weer terugkeren in de groepstraining. Daarintegen is Pantelis Hatzidiakos een vraagteken voor de thuiswedstrijd tegen Heerenveen, waarin AZ zich geen misstap meer kan permitteren.