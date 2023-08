Voetbaldrama in Madrid: Real-keeper Thibaut Courtois in tranen na scheuren kruisband

Normaal gesproken staat hier een hersteltermijn van zes tot negen maanden voor. Dat betekent dat Courtois een groot deel van het nieuwe seizoen gaat missen. Volgens Het Nieuwsblad werd hij met een brancard van het veld gedragen en vloeiden er ook tranen bij de keeper van het nationale elftal van België.

„Hij zal de komende dagen een operatie ondergaan aan de voorste kruisband in zijn linkerknie”, klinkt het bij Real Madrid.

Vervanging

Real Madrid begint zaterdag aan de Spaanse competitie met een uitwedstrijd tegen Athletic Club in Bilbao. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti eindigde afgelopen seizoen als tweede in La Liga achter FC Barcelona.

De Madrilenen gaan na het wegvallen van Courtois waarschijnlijk de transfermarkt op om een nieuwe doelman te halen. Op dit moment is de Oekraïner Andriy Lunin de enige beschikbare keeper in de selectie van Ancelotti. Mogelijk gaat Real aankloppen bij David de Gea, de Spaanse doelman die transfervrij is na zijn vertrek bij Manchester United. De 32-jarige De Gea begon zijn carrière bij Atlético Madrid, de stadsgenoot van Real.

Ruzie met Tedesco

Courtois botste eind vorig seizoen met de Belgische bondscoach Domenico Tedesco. Aanleiding daarvoor was het besluit van Tedesco om geen vaste aanvoerder aan te wijzen bij de ’Rode Duivels’, maar om Courtois en Romelu Lukaku om de beurt de band te laten dragen. De doelman verliet voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland de selectie, naar eigen zeggen vanwege omdat hij last van zijn knie had. Tedesco bracht echter naar buiten dat Courtois ontevreden was vanwege de aanvoerderskwestie. Dat leidde weer tot een boze reactie van de keeper.

Technisch directeur Frank Vercauteren van de Belgische voetbalbond kwam begin deze week in Madrid op bezoek bij Courtois om de situatie te bespreken. De komende maanden kan de doelman echter niet in actie komen voor de nationale ploeg, die zich hoopt te plaatsen voor het EK van volgend jaar in Duitsland.